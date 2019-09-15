Роспотребнадзор проверит питание детей в школе и дома

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Роспотребнадзор проверит питание детей дома и в школе, сообщается на официальном сайте ведомства.

Специалисты изучат, какие продукты дети едят, сколько раз в день и в каком количестве. Цель такого мониторинга — узнать, соответствует ли рацион принципам здорового питания.

Проверку будут проводить путем опроса и анкетирования, а также изучения сведений из образовательных учреждений. В пилотном проекте примут участие Башкортостан, Московская, Омская, Свердловская и Самарская области.

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