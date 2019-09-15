Кроссовер в Актанышском районе РТ вылетел с трассы – пассажирка погибла, водитель в больнице

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Кроссовер в Актанышском районе РТ вылетел с трассы в кювет – пассажирка погибла, водитель в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы. ДТП произошло на подъеме у села Зубаирово неподалеку от поворота на деревню Усы.

В пресс-службе МВД по РТ агентству рассказали, что сегодня в половине девятого ура на 39-м километре трассы Акатныш – Поисево водитель «Хендэ IX55» не справился с управлением, и машина вылетела с дороги.

По словам очевидцев, вылетев с трассы в кювет, автомобиль несколько раз перевернулся.

«53-летний водитель, нарушив правила расположения транспортных средств на проезжей части дороги, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, совершил съезд на обочину и опрокинулся в кювет в попутном направлении движения», – сообщили в МВД по РТ.

Пассажирка кроссовера от полученных травм скончалась на месте аварии, еще до приезда медиков. Документов при погибшей не обнаружено, ее личность устанавливается.

Водителя, который, по словам очевидцев, находился в шоковом состоянии на «скорой помощи» доставили в БСМП Набережных Челнов.

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