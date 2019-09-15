Рустам Минниханов поздравил власти Армавира со 180-летием со дня основания города

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил руководство Армавира со 180-летием со дня основания города, сообщает пресс-служба главы республики.

Адресатами поздравительной телеграммы стали глава города Андрей Харченко и председатель Гордумы Армавира Александр Поляков.

«От имени татарстанцев, от себя лично поздравляю вас и всех жителей Армавира со 180-летием основания города», — говорится в тексте телеграммы.

Рустам Минниханов отметил, что Армавир является украшением как Краснодарского края, так и всей страны. Горожане преданы своему родному краю, прилагая усилия «для создания комфортных условий для жизни, наращивания социально-экономического, промышленного потенциала».

Президент Татарстана пожелал армавирцам красочного праздника, а самому городу — процветания и уверенного роста.

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