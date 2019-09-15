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Татар-информ

15 сентября 2019, 16:22

Спорт

Роковое пенальти на предпоследней минуте: «Рубин» упустил ничью в Оренбурге

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Спорт

Роковое пенальти на предпоследней минуте: «Рубин» упустил ничью в Оренбурге

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В следующем туре 21 сентября в Санкт-Петербурге казанцы сыграют с лидером чемпионата «Зенитом».

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В первом после перерыва в чемпионате России матче казанский «Рубин» в Оренбурге проиграл хозяевам со счетом 1:2, пропустив решающий мяч с пенальти на предпоследней минуте.

Две с лишним недели длилась пауза в чемпионате страны, вызванная играми сборных. В последний день лета казанцы на своем поле позорно уступили дебютанту РПЛ «Сочи» (0:3), вызвав массу заслуженных критических замечаний. Тем любопытнее было ожидание новой игры «Рубина», она прошла в Оренбурге.

При взгляде на стартовый состав гостей бросилось в глаза отсутствие ведущего защитника казанцев Егора Сорокина, он впервые в сезоне не попал в стартовый состав. Не попали туда грузинские атакующие полузащитники: Зурико Давиташвили не было в заявке, Хвича Кварацхелия значился в числе запасных. Зато два новичка казанцев — полузащитники Александр Зуев и Александр Ташаев — вышли на поле в стартовом составе, дебютировав за «Рубин» в первом же матче. Также упомянем вернувшегося в строй после травмы хавбека Павла Могилевца. Его явно не хватало «Рубину» в последних встречах.

Гости стартовали в Оренбурге очень активно, словно соскучились по совместному футболу. Но довольно скоро хозяева игру выровняли, стали чаще бить по воротам Юрия Дюпина. Только голкипер спас казанцев на 26-й минуте от верного гола после сильного удара сербского форварда оренбуржцев Джордже Деспотовича с убойной позиции. Кстати, серб был в первом тайме самым активным в рядах «Оренбурга», нанеся ударов больше, чем все его коллеги вместе взятые. Правда, чаще всего гости сами дарили ему мяч. Теперь большая часть усилий гостей уходит на защиту собственных ворот. В общем, нули на табло по итогам первой половины встречи скорее в пользу гостей.

Во втором тайме соперники очень быстро наверстали упущенное до перерыва, забив два мяча с интервалом в четыре минуты. Сначала упомянутый Деспотович подал с правого края штрафной в центр, хорватский защитник гостей Филип Уремович очень неудачно выбил мяч головой. Моментально рядом оказался португальский хавбек «Оренбурга» Рикарду Алвеш и забил в правый угол, 1:0. Вскоре следует ответ гостей. Со второй попытки проходит навес Олега Данченко в штрафную площадь хозяев, где Евгений Башкиров оказался один на левой штанге и забил голкиперу Андрею Климовичу, 1:1.

Мог вывести гостей вперед Ташаев на 75-й минуте, убежавший по центру к чужой штрафной! От троих соперников смог уйти! В правый угол пробил, но Климович справился. Наставник гостей Роман Шаронов обновляет атаку, выпуская на замену свежих Видара Кьяртансона и Кварацхелию. Увы, не помогло. Более того, в концовке матча хозяева заработали пенальти, реализованный Артемом Кулишевым, 2:1. Третье подряд поражение «Рубина».

«Оренбург» (Оренбург) — «Рубин» (Казань) — 2:1 (0:0). Голы забили: Алвеш (49), Кулишев (89 — с пенальти) — Башкиров (53). Предупреждены: Шкофлег, Аюпов — Башкиров, Степанов, Уремович, Плиев.

«Рубин»: Дюпин, Степанов, Плиев, Уремович, Данченко, Башкиров (Кварацхелия, 80), Могилевец, Ташаев, Иг. Коновалов, Зуев, Марков (Кьяртанссон, 73).

В следующем туре 21 сентября в Санкт-Петербурге казанцы сыграют с лидером чемпионата «Зенитом». После девяти туров в активе «Рубина» осталось 10 очков.

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