Место под произведения уличных художников может появиться в Казани

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Накануне на берегу озера Кабан прошла встреча представителей молодежных сообществ, Минмолодежи РТ и различных организаций города, во время которой участники обсудили разницу между вандализмом и уличным искусством. Выводы, сделанные во время обсуждения, опубликовал на своей странице в Instagram министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.
«У уличных художников должно быть поле для творчества в городской среде. По примеру Питера думаем выбрать в городе поверхность, которую можно будет периодически закрашивать и отдавать для самовыражения стрит-арт сообщества», — отмечает в сообщении Дамир Фаттахов.
Также по словам министра, в Казани необходимо создать экспертный совет при исполкоме, члены которого смогут оценить ценность конкретного стрит-арта и повлиять на решение о том, убирать его или же оставить как культурный объект.
Кроме того, участники встречи договорились в рамках Дня молодежи проводить фестиваль стрит-арта, что позволит развить эту область в городе и повысить компетентность молодежи в этой сфере. Для этой же цели предлагается в молодежных и подростковых центрах города ввести направление уличного исскуства.
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После инцидента с вандализмом на @kabanlake, вместе с @nataliafishmanbekmambetova обсудили с представителями сообществ разницу между вандализмом и уличным искусством. Выводы такие: ⠀ ✅ должны быть эксперты (возможно, экспертный совет при исполкоме, например), которые смогут оценить ценность стрит-арта и повлиять на решение: закрашивать или нет. Ведь не каждый чиновник способен разглядеть Бенкси. ⠀ ✅у уличных художников должно быть поле для творчества в городской среде. По примеру Питера думаем выбрать в городе поверхность, которую можно будет периодически закрашивать и отдавать для самовыражения стрит-арт сообщества. ⠀ ✅договорились каждый год в рамках Дня молодежи вместе с @uram.ru проводить фестиваль стрит-арта - это даст импульс развитию индустрии и повысит насмотренность людей. ⠀ ✅в молодежных и подростковых центрах будем вводить направление уличного искусства, как часть контентного наполнения - на это есть запрос самой молодежи. ⠀ Какие у вас есть мысли по площадке для стрит-арта в Казани?