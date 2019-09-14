Место под произведения уличных художников может появиться в Казани

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Накануне на берегу озера Кабан прошла встреча представителей молодежных сообществ, Минмолодежи РТ и различных организаций города, во время которой участники обсудили разницу между вандализмом и уличным искусством. Выводы, сделанные во время обсуждения, опубликовал на своей странице в Instagram министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«У уличных художников должно быть поле для творчества в городской среде. По примеру Питера думаем выбрать в городе поверхность, которую можно будет периодически закрашивать и отдавать для самовыражения стрит-арт сообщества», — отмечает в сообщении Дамир Фаттахов.

Также по словам министра, в Казани необходимо создать экспертный совет при исполкоме, члены которого смогут оценить ценность конкретного стрит-арта и повлиять на решение о том, убирать его или же оставить как культурный объект.

Кроме того, участники встречи договорились в рамках Дня молодежи проводить фестиваль стрит-арта, что позволит развить эту область в городе и повысить компетентность молодежи в этой сфере. Для этой же цели предлагается в молодежных и подростковых центрах города ввести направление уличного исскуства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.