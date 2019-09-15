Воспитанники нижнекамского приюта «Балкыш» побывали на учебном тушении пожара

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Двадцать ребят из нижнекамского социального приюта «Балкыш» посетили пожарно-спасательную часть № 35. Их встретил заместитель начальника Марсель Мухаметшин – он провел экскурсию по части, показал боевые пожарные машины. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.





Под руководством начальника дежурной смены службы пожаротушения Ильнара Абукаева огнеборцы показали юным гостям работу гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Дети в касках и рукавицах попробовали вместе со спасателями резать металлическую арматуру.

После этого дети потушили пожар, который был зажжен на специальном противне. Когда пламя достигло значительной высоты, был подан ГПС-600. Через несколько секунд пенная подушка накрыла пламя. Вид белоснежной пены привел детей в восторг.





Пожарные объяснили детям, что, несмотря на внешнюю притягательность, трогать вещество не стоит. На учебной башне спасатели показали детям такие упражнения, как самоспасание с четвертого этажа.

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