Озвучена стоимость билета на новое колесо обозрения «Манзара» в нижнекамском парке «Семья»

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Процесс установки нового 42-метрового колеса обозрения в нижнекамском парке «Семья» находится на завершающей стадии. Стоимость нового аттракциона для взрослых составит 250 рублей, а дети, чей рост не превышает 110 см, смогут прокатиться бесплатно, передает «НТР 24».



На сегодняшний день конструкция весом 100 тонн уже собрана, сейчас устанавливают кабинки, проверяют механизмы.



Это колесо больше и выше на 11 метров, чем в парке аттракционов на улице Юности, а по техническим характеристикам отличается современной системой регулирования. Первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев сказал, что у гостей и жителей города появится возможность увидеть Нижнекамск с высоты птичьего полета.



Название для нового аттракциона придумали сами нижнекамцы. Колесо назвали «Манзара», что с татарского переводится как «Панорама». Уже в следующем месяце на аттракционе появится красочная иллюминация, что позволит видеть его с разных точек города.



Новое колесо оборудовано 18 кабинками. Все они оснащены системой климат-контроля, что позволит новому аттракциону работать круглый год. Каждая кабинка одновременно вмещает до шести человек. По словам специалистов, даже при аварийном отключении электричества колесо будет продолжать работу за счет источника резервного питания.



На данный момент проходят и завершающие работы по благоустройству прилегающей территории. Торжественный запуск аттракциона запланирован в официальный день рождения Нижнекамска – 22 сентября.

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