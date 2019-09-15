Юнармейцы из Билярска стали лучшими на слете поисковиков Татарстана

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Военно-патриотический клуб «Юнармеец» из Алексееввского района стал обладателем переходящего кубка Фестиваля по итогам республиканского слета поисковых отрядов, пишет газета «Заря».



Фестиваль проходил на базе детского лагеря «Чайка». Юноши и девушки из Билярска отличились высокими результатами в соревнованиях. Ребята оказывали первую медицинскую помощь пострадавшему, демонстрировали военную подготовку, знания истории, разбирали и собирали автомат АК-74, преодолевали поисковую полосу, а также проявили свои таланты в творческой части слета.





Депутат Госдумы РТ Марат Бариев вручил награду члену поискового отряда «Юнармеец» Александру Обрезкову. Медаль «За отличие в поисковом движении РТ» Саша получил за активное участие в поисковых экспедициях и мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти.





Парень признался, что награда для него – это доказательство того, что он отличился в какой-то сфере.





«Это волнение и радость, а также понимание, что мои старания и труды руководителей не напрасны. Большое спасибо Андрею Анатольевичу Чугурову, который открыл для меня поисковое направление», – сказал Александр.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.