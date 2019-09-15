На средства самообложения в селе Базяково Алексеевского района построили дорогу

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). В селе Базяково Алексеевского района, по улице Первомайская, на средства самообложения построена дорога с щебеночным покрытием, пишет газета «Заря».





Глава Войкинского сельского поселения Надежда Шабутдинова рассказала, что протяженность дороги составляет 750 метров, а стоимость работ – 327 тысяч рублей.





«Под дорогой уложена водопропускная труба. В весенний паводок этот участок был очень проблемным. Теперь, надеемся, ходить и ездить по этой дороге будет удобно», – выразила надежду глава поселения.





После завершения работ по ней первыми проехали на велосипедах юные жители села, которые по достоинству оценили старания строителей.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в деревне Светлое озеро Нурлатского района на средства самообложения построили детскую площадку.

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