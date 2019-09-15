На фестивале финно-угорских народов в Набережных Челнах гостей угостят перепечами и пельменями

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). 21 сентября в Набережных Челнах в пятый раз состоится фестиваль финно-угорских народов «Мы ветви древа одного». Впервые празднование пройдет на площади Азатлык. Об этом пишут «Челнинские известия».



Гостям фестиваля представят номера творческих фольклорных коллективов Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, Мордовии. Можно будет продегустировать пельмени, перепечи и блины.



В этот же день будет работать этническая выставка-продажа изделий. Каждый посетитель сможет стать участником конкурса, главным призом станет 50 кг муки.

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