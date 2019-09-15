Самого опытного российского космонавта исключили из отряда

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Самого опытного из нынешних российских космонавтов — Федора Юрчихина — исключили из отряда, решение приняла главная медкомиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов, сообщает «РИА Новости».

Командир отряда Олег Кононенко пояснил, что решение окончательное, оно должно быть утверждено приказом на отчисление.

Ранее Федор Юрчихин рассказал, что к его здоровью возникли вопросы. За плечами у 60-летнего специалиста пять космических полетов, четыре из которых он совершил на кораблях «Союз», один — на американском шаттле «Атлантис». Впервые Юрчихин побывал на орбите в 2002 году, общая продолжительность полетов составила 672 суток и 21 час. Всего опытный космонавт совершил девять выходов в открытый космос.

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