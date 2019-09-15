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Татар-информ

15 сентября 2019, 10:44

Экономика и финансы

Предприниматели смогут обратиться за консультацией в Роспотребнадзор по РТ

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Экономика и финансы

Предприниматели смогут обратиться за консультацией в Роспотребнадзор по РТ

Предварительная запись на прием будет проводиться с 16 по 18 сентября.

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). 19 сентября специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ проведут Единый день открытых дверей для предпринимателей, информация размещена на сайте ведомства. 

«Целью единых дней открытых дверей является оказание бесплатной консультационной помощи предпринимателям в пределах компетенции управления», — отмечается в сообщении. 

Приемы будут организованы в управлении (Казань, ул. Большая Красная, № 30; ул. Сеченова, № 13а) и 12 территориальных отделах по всей республике (адреса можно узнать на сайтах ведомства). Обратиться с интересующими вопросами граждане смогут с 12.00 до 16.00. 

Для того, чтобы получить консультацию, предпринимателям необходимо с 16 по 18 сентября записаться на прием по номерам: 238-60-62, 238-18-41. Во время звонка следует указать интересующий вопрос. В территориальных отделах граждан будут принимать без предварительной записи.

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