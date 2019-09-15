В ПФР объяснили, в каких случаях могут уменьшить размер пенсии

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). В Пенсионном фонде РФ рассказали, что внезапное уменьшение размера пенсионных выплат может произойти в нескольких случаях, сообщает «Российская газета».

Согласно закону о страховых пенсиях, удержания производятся на основании исполнительных документов, решений органов о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру, а также решений судов.

К примеру, если пенсионер имеет какой-либо штраф или вовремя не внес квартплату, то дело о взыскании передается судебным приставам, которые списывают задолженность из пенсии. В таких случаях служба судебных приставов направляет пенсионеру уведомление с предупреждением о грядущем списании.

Также часть пенсии могут удерживать в уплату невыплаченных алиментов на несовершеннолетних детей или сумм, назначенных судами за различные преступления.

Кроме того, в случае возникновения переплаты пенсии излишне выплаченные деньги будут ежемесячно возвращаться в ПФР (удержания не могут превышать 20% установленной пенсии). К примеру, переплаты могут возникнуть, когда человек утрачивает право на пенсию, однако своевременно не информирует об этом должные инстанции. Так, трудоспособный получатель пенсии по потере кормильца, как только завершает обучение, теряет право на пенсионное обеспечение. Гражданин сам должен сообщить в ПФР об окончании учебы.

Еще одним фактором, который может повлиять на размер пенсии, является переезд в другой город. Изменения в этом случае будут носить постоянный характер, поскольку может измениться региональный коэффициент, учитываемый при расчете выплат. Специалисты поясняют, что проблему можно решить, при возможности сохранив регистрацию в том населенном пункте, где платили больше.

Чтобы узнать, по каким причинам был сделан вычет из пенсии, гражданину необходимо обратиться за разъяснением в Пенсионный фонд, отметили специалисты.

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