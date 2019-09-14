В Набережных Челнах взорвался автомобиль, который подожгли дети

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В поселке ЗЯБ Набережных Челнов дети подожгли легковой автомобиль, после чего он взорвался, сообщили пользователи соцсетей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ ИА «Татар-информ» сообщили, что в начале четвертого часа дня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на Сармановском тракте горит машина.

Через 4 минуты пожарные ПСЧ №55 были на месте, «Жигули» 7-й модели полностью были охвачены пламенем. Огонь грозился перекинуться на соседние автомобили.

Пожарные приступили к тушению и уже через 5 минут огонь удалось ликвидировать.

В итоге «Жигули» сгорели полностью, у «ГАЗели», которая стояла рядом, оплавились бампер, фары и капот.

К счастью, обошлось без пострадавших. По информации пользователей соцсетей, «Жигули» стояли брошенными около двух лет.

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