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Татар-информ

15 сентября 2019, 09:16

Общество

Шумный мост в Менделеевске отремонтируют за 24 млн рублей

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Общество

Шумный мост в Менделеевске отремонтируют за 24 млн рублей

Фото: mendeleevskyi.ru

Работы планируется завершить в 2020 году.

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Капитальный ремонт Шумного моста в Менделеевске проходит в рамках федеральной целевой программы. Общая стоимость работ составит более 24 млн рублей, пишут «Менделеевские новости».

Работы проведут в два этапа. На первом этапе, в текущем году предусмотрено освоение 6 млн рублей, завершающим этапом станет следующий год.

Начальник Управления инфраструктурного инвестиционного развития Менделеевского района Артур Захарян пояснил, что на сегодняшний день выполнено покрытие мостового переезда, деревянные шандоры заменены на металлические, буйки залиты бетоном, сделан настил, облагорожена часть территории.

По словам Захаряна, сложности в работе имеются. Так как мост находится непосредственно в воде – работы идут в стесненных условиях, повышенной сложности. Но подрядчик очень опытный, Шумный мост не первое гидротехническое сооружение в их практике, подытожил начальник Управления инфраструктурного инвестиционного развития Менделеевского района. 

 

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