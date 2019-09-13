В Верхнеуслонском районе подвели итоги программы чтения «Летнее путешествие с книгой»

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). В Коргузинской сельской библиотеке Верхнеуслонского района подвели итоги программы чтения «Летнее путешествие с книгой». Об этом пишет газета «Волжская новь».

Завершению летних чтений в библиотеке посвятили веселый праздник «Вот и лето пролетело». Мероприятие стартовало с награждения лучших читателей по итогам программы. Среди учеников 1-4-х классов на первом месте оказались Илья и Евгений Котковы, а среди читателей старших классов – Полина Романова и Кирилл Грачев.

В ходе мероприятия организаторы провели разминку с загадками и викторинами, с которыми детвора справилась на «отлично». В ходе квеста книголюбы должны были проходить различные «станции» и отвечать на вопросы.

В финале ребята поделились впечатлениями о летнем отдыхе. Заведующая библиотекой Любовь Грачева отметила, что проведение подобной программы стало доброй традицией для библиотеки.

«Чтения активизируют у детей интерес к книге, приобщают к культуре чтения, развивают детскую фантазию и творческие способности», – отметила Любовь Грачева.

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