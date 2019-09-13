Старейшая жительница республики из Высокогорского района отметила 108 лет

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Жительница Высокогорского района Анна Емельянова на днях отметила очередной день рождения – 108-й по счету. На празднике присутствовали и почетные гости, пишут «Высокогорские вести».



Вручить подарки от района и Президента России предоставили главе муниципального образования Рустаму Калимуллину. Помимо этого, поздравить долгожительницу пришли ученики Высокогорской средней общеобразовательной школы № 3 и творческий коллектив «Яблоневый ряд».



Теплые слова в адрес Анны Ивановны из уст родных, друзей, соседей и гостей в этот день звучали по-особенному. Анна Емельянова – самая старейшая жительница Татарстана.



Анна Емельянова родилась 11 сентября 1911 года в деревне Каймары Высокогорского района. Их семья держала очень крепкое хозяйство, даже сам помещик Баратынский покупал лошадей у деда Анны Ивановны. Семья была многодетной: у Анны были три сестры и четыре брата. С раннего детства родители приучали их к труду.

В 22 года Анна вышла замуж. Оба супруга работали в колхозе и успевали содержать дом, в котором царили любовь и уважение. Один за другим появились на свет трое детей. Начавшаяся Великая Отечественная война внесла свои коррективы в мирную жизнь. Мужа Анны Емельяновой призвали на фронт. Она, как и сотни тысяч женщин, осталась одна с маленькими детьми на руках. Дети во всем помогали матери.



День Победы стал знаменательной вехой не только в жизни страны, но и в жизни каждого россиянина. Надо было поднимать детей, дать им образование, воспитать достойными людьми. С этой задачей Анна Ивановна справилась на «отлично».



Несмотря на тяжелый жизненный путь и невзгоды, Анна Ивановна считает себя счастливым человеком. Главное ее богатство – это четыре внука, шесть правнуков и три праправнука. Все они, несмотря на то, что живут далеко от родной бабушки, очень ее любят и никогда не забывают.



Анна Ивановна признается, что бесконечная забота и любовь семьи и есть главный секрет ее долголетия.

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