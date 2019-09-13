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Татар-информ

15 сентября 2019, 06:04

Общество

В Чистополе отреставрировали фасад старинного здания Дворца бракосочетания

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Общество

В Чистополе отреставрировали фасад старинного здания Дворца бракосочетания

Фото: zags.tatarstan.ru

Специалисты отдела ЗАГС провели большую работу по поддержанию в надлежащем состоянии бывшего купеческого особняка.

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Старинное здание Дворца бракосочетания – одно из красивейших исторических достопримечательностей города Чистополя, которое признано объектом культурного значения. В августе текущего года по просьбе жителей Чистопольского района был отреставрирован фасад здания. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГС.

Специалисты отдела провели большую работу по поддержанию в надлежащем состоянии бывшего купеческого особняка.

Чистопольский Дворец бракосочетания по-прежнему радует молодоженов и их гостей, создавая особую атмосферу уюта и праздничного настроения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нурлате 1 сентября в торжественной обстановке открылся обновленный Дворец бракосочетания.

 

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