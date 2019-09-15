На месте хлебоприемного предприятия в Мамадыше построят молодежную площадку

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Из центра города Мамадыша планируют убрать здание хлебоприемного предприятия, а на его месте построить молодежную площадку, пишет газета «Нократ».



Об этом рассказал глава района Анатолий Иванов.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Мамадыше также в будущем году планируется строительство молодежного центра. Центр вместит в себя разнообразные развлекательные зоны: подростковый клуб, тир и многое другое. Также в городе, на берегу реки Вятка, за сквером «Яшьлек», появится танцплощадка.

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