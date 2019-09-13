Первокурсники медколледжа в Нижнекамске подробно ознакомились с будущей профессией в поликлинике

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Первокурсники нижнекамского медколледжа посетили городскую поликлинику. Каждый студент попытался воспользоваться уникальной возможностью – увидеть свою будущую профессию изнутри. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.





С работой поликлиники студентов познакомила старшая медицинская сестра Ольга Николаева. Будущие врачи посетили кабинет диспансеризации, увидели, как принимают пациентов в отделениях реабилитации и функциональной диагностики, а также побывали в кабинетах, где делают УЗИ, ЭЭГ, ЭКГ и ФГДС, внимательно ознакомились с работой регистратуры.



В поликлинике рассказали, что подобные встречи проводятся не первый год, они уже стали для первокурсников доброй традицией.





«В следующий раз врачи и медсестры поликлиники встретятся с этими студентами в рамках практики», – сообщили специалисты учреждения.

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