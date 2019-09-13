Театр кукол «Экият» откроет новый театральный сезон премьерной сказкой о царе Салтане

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). 18 сентября Татарский государственный театр кукол «Экият» открывает для маленьких зрителей и их родителей новый 86-й театральный сезон премьерой спектакля «Сказка о царе Салтане» по произведению Александра Пушкина в инсценировке Льва Кожевникова. Об этом сообщает пресс-служба театра.



Татарская группа откроет сезон спектаклем «Жырла, курай!.. Уйна, Шомбай!» по пьесе Светланы Дорожко, перевод на татарский язык выполнил Ркаиль Зайдулла.



По сложившейся в театре традиции перед началом спектаклей для посетителей состоится праздничная программа.

В этом году театр кукол «Экият» отметит 85-летний юбилей. Этому событию будет посвящен III Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest», который пройдет в Казани с 23 по 28 октября. На него съедутся 15 творческих коллективов из Франции, Италии, Беларуси, Башкирии, Хакасии и других населенных пунктов России и мира.



Всего в новом сезоне театр кукол «Экият» планирует выпустить семь премьерных спектаклей, в том числе «Маугли», «Сны Диснея», спектакль, посвященный 75-летию Великой Победы «Самовары», «Адымнар» («Люди») и первый спектакль Ильгиза Зайниева в качестве главного режиссера «Альфия». Биографическая постановка будет посвящена известной певице Альфие Авзаловой, премьера состоится 18 октября.



Начало постановки запланировано на 10.30.

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