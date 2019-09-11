«Кросс Нижнекамска 2019» соберет более 10 тысяч любителей бега разного возраста

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). 21 сентября в Нижнекамске состоится «Кросс Нижнекамска 2019». Официальная церемония открытия запланирована на 11:30, на некоторых дорогах города в этот день будет ограничено движение, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



«Кросс Наций» проводится в городе нефтехимиков с 2007 года. Ежегодно масштабное событие насчитывает более 10 тыс. любителей бега разного возраста. Традиционно в забегах принимают участие общественные деятели, спортсмены, звезды шоу-бизнеса, ветераны спорта и «мужественные люди».

«К участию в соревнованиях допускаются жители Нижнекамска и района, а также гости города, при наличии допуска врача или личной подписи в карточке участника», – отметили организаторы.





В 13.30 пройдет церемония награждения победителей и призеров соревнования. Сильнейших наградят медалями, дипломами и кубками.



В связи с проведением мероприятия с 10:30 до двух часов дня будет ограничено движение по улице 50 лет Октября до пересечения с Химиков, вдоль проспекта до кольца (Вахитова – Химиков) и обратно по нечетной стороне.





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