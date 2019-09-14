УНИКС потерпел первое поражение в межсезонье

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС стартовал на международном турнире в греческих Патрах с поражения от афинского «Панатинаикоса» со счетом 76:94. Это было первое поражение казанцев после шести побед в контрольных матчах.

«Оранжевый трофей», так называется турнир, традиционно проводимый в Патрах, где базируется клуб «Промитеас», один из самых преуспевающих клубов Греции (еще несколько лет назад «Промитеас» играл в третьей лиге чемпионата страны). Сегодня хозяева не оставили шансов крепкому сербскому ФМП из Белграда, ведя в счете после первой половины 45:33, итоговые цифры красноречивы, 98:68.

Казанцам же сегодня пришлось играть с одним из грандов европейского баскетбола, афинским «Панатинаикосом», шестикратным победителем Евролиги и 38-кратным чемпионом Греции. Отметим в рядах афинцев двух бывших игроков УНИКСа: грека Яна Вуюкаса и американца Кита Лэнгфорда.

Решающей во многом стала первая четверть, выигранная греками с преимуществом в 10 очков, хотя в ходе стартовой десятиминутки казанцы вели со счетом 16:10, 25:22. Вторую четверть УНИКС все же выиграл, 21:16, так что на большой перерыв команды ушли при счете 51:46. В третьей четверти греки сумели удержать УНИКС на дистанции, а в заключительные 10 минут «Панатинаикос» упрочил и увеличил свое преимущество до 20 с лишним очков, 92:71. Итоговый счет 94:76.

Таким образом, завтра в матче за третье место УНИКС сыграет с сербским ФМП, а в финале встретятся греческие «Промитеас» и «Панатинаикос».

«Панатинаикос» (Афины, Греция) — УНИКС (Казань, Россия) — 94:76 (35:25, 16:21, 18:15, 25:15).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.