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Оксана Романова

14 сентября 2019, 21:24

Культура

Концерт-пленэр Татарской филармонии собрал 59 тыс. рублей для больной раком Айгуль Фазыйловой

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Культура

Концерт-пленэр Татарской филармонии собрал 59 тыс. рублей для больной раком Айгуль Фазыйловой

Фото: Владимир Васильев

Воспитывающая одна сына-первоклассника женщина на благотворительной акции присутствовать не смогла, собранные средства доставят ей домой.

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в сквере у Татарской государственной филармонии им. Тукая прошел благотворительный концерт-эстафета, который помог собрать 59 тыс. рублей для больной раком Айгуль Фазыйловой, в одиночку воспитывающей сына-первоклассника.

Двухчасовой музыкальный пленэр с хорошим звуком и разнообразным репертуаром оркестра народных инструментов РТ, джаз-оркестра РТ, музыкально-литературного лектория и ансамбля фольклорной музыки РТ напоминал фестиваль под открытым небом. Слушателями благотворительного осеннего концерта становились как случайные прохожие, так и завсегдатаи выступлений коллективов филармонии и наслышанные о проблеме семьи Фазыйловых казанцы.

Разудалые народные мотивы, джаз-оранжировки известных хитов из кино привлекли столько зрителей, что не хватало предусмотренных мест, люди обступали уличную сцену, слушали музыку поодаль на парковых лавочках и располагались на мини-пикники под рябинами и елями.

История Айгуль Фазыйловой громко прозвучала с экрана федерального телеканала в конце прошлого года. Женщина рассказала о тяжелом заболевании и обратилась к зрителям с просьбой-объявлением найти ее сыну Амиру приемную семью заранее, при ее жизни. С тех пор за состоянием здоровья Айгуль следит весь город. 

Благотворительный концерт по сбору средств для Айгуль Фазыйловой стал уже шестой подобной акцией Татарской филармонии. Собранные средства поступали на лечение детей-инвалидов и в детские дома.

«Помимо того, что эта акция сегодня несет благотворительный характер, она еще несет и воспитательный: мы обращаем внимание на проблему тех людей, которые, к счастью, далеки от таких невзгод жизни. Это есть обоюдное понимание и милосердие. Также это единственный концерт, где артисты сами оплачивают свое участие, собирая деньги, в данном случае для Айгуль, оказывая ее семье посильную помощь. Эти ежегодные концерты доказали нам свою состоятельность, и мы принципиально не получаем за них никаких денег, делаем все от сердца к сердцу», — рассказал о благотворительном концерте директор Татарской филармонии Кадим Нуруллин.

Оркестр народных инструментов РТ под управлением Анатолия Шутикова отыграл свою получасовую часть музыкального пленэра, как всегда, высокопрофессионально и без единого листа нотного текста. Как пояснил Шутиков, корифеям жанра понадобилось на отладку такого выступления более месяца усердных репетиций.

«Ни один оркестр в России не играет так, как мы играем. Чтобы такую программу исполнить наизусть, нужны большой энтузиазм, большая любовь и большая душа. Ноты — это просто значки, а расшифровка идет от сердца, от души, хотя нам как академическому оркестру привычнее играть в зале. Это благородное дело: мы не можем быть в стороне от тех несчастий, которые вокруг нас существуют. Маленькой толикой хотя бы помогаем людям, которые нуждаются в материальной помощи», — прокомментировал участие коллектива в благотворительном концерте Анатолий Шутиков.

Как напомнил художественный руководитель филармонического джаз-оркестра Сергей Васильев, многие публичные люди возглавляют благотворительные фонды, привлекая своим именем внимание многочисленных поклонников к серьезным проблемам, схожим с состоянием Айгуль Фазыйловой. 

«Здесь много людей, которые пришли специально, также много людей, которые просто шли мимо. Я уверен, что такие акции очень важны и роль музыкантов и общественных людей в них очень высока. Мы понимали, что сегодня выступаем не на джазовом фестивале, поэтому наша задача была не отпугнуть одних, тех, кто случайно тут оказался, и в то же время не разочаровать других, которые любят джаз и специально пришли на этот концерт. В программе джазовые оранжировки русских песен, популярных песен из американских кинофильмов, и мы оставили место для настоящих джазовых стандартов», — сказал Сергей Васильев, выразив надежду, что выступление коллектива сможет принести как можно больше пользы нуждающимся.

От участия в акции, от того, что она собирает так много зрителей, у артистов возникает чувство гордости, признался народный артист Татарстана, заслуженный артист России Георгий Ибушев.

«Это очень приятно. Чувствуешь себя нужным человеком и знаешь, что даешь людям тепло. Много уже набралось в ящичке для пожертвований — это очень хорошо придумано!» — сказал он.

Люция Наумова оказалась сегодня среди зрителей концерта случайно. Историю семьи Фазыйловых увидела как раз на федеральном ТВ. С удовольствием разнообразила прогулку выходного дня музыкой и внесла свой вклад в сбор средств для Айгуль и ее сына. А вот семья Шамсутдиновых оказалась поклонниками ансамбля фольклорной музыки РТ под управлением Айдара Файзрахманова, поэтому о концерте знали заранее и пришли по традиции.

«Мы приехали специально, стулья еще с собой привезли, чтобы слушать концерт. А сами живем в другом районе — на Ямашева. О ситуации Айгуль, конечно, знаем, по телевизору видели», — рассказала Венера Шамсутдинова.

По состоянию здоровья сама Айгуль Фазыйлова на концерте присутствовать не смогла, хотя изначально планировала. Все собранные средства будут доставлены ей на дом.

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