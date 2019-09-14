Перевернувшуюся на трассе М7 в Татарстане фуру убрали с дороги и восстановили движение по дороге

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Перевернувшуюся на трассе М7 возле поста ДПС в Татарстане фуру убрали с дороги и полностью восстановили движение по дороге. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«По состоянию на 18.50 фуру и полуприцеп поставили на колеса. В 19.25 трасса открыта, движение восстановлено в полном объеме», – уточнили в МЧС РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что сегодня днем на трассе М7 у поста ДПС «Малиновка» перевернулась фура. Грузовик полностью перегородил движение по автодороге. Легковые автомобили объезжали место ДТП по проселочной дороге.

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