«Нефтехимик» прервал домашнюю серию побед

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Очень напряженным получился третий по счету в сезоне домашний матч нижнекамского «Нефтехимика». Хозяева дважды вели в счете, но проиграли «Автомобилисту» со счетом 3:5, несмотря на хет-трик своего форварда Рафаэля Бикмуллина.

К слову, 22-летний нападающий «Нефтехимика» впервые в рамках чемпионата КХЛ забросил три шайбы.

Не прошло и четырех минут со старта игры, как Бикмуллин забросил первую шайбу, 1:0. Правда, уральцы очень быстро отыгрались, 1:1. А на последней минуте первой трети матча гости и вовсе вышли вперед, 1:2.

Во втором периоде нижнекамского форварда было не остановить: сначала он реализовал большинство, восстановив равенство в счете, 2:2. А через две с половиной минуты Бикмуллин вновь вывел хозяев вперед, 3:2. Но и на этот раз гости смогли быстро (через четыре минуты) отыграться усилиями канадца Джеффа Плэтта. Любопытно, что ассистировал ему в данном случае недавний форвард нижнекамцев, американец Дэн Секстон, играющий ныне в «Автомобилисте», 3:3.

Следует признать, что гости играли чуть агрессивнее, броски в створ ворот после двух периодов это подтверждают, 20-25. При этом хозяева восемь раз играли в большинстве (против двух у гостей).

Словом, не случайно в начале третьего периода уральцы вышли вперед, 3:4. Точку в игре гости поставили незадолго до конца основного времени, реализовав большинство, 3:5.

За две минуты до конца третьего периода нижнекамцы сняли вратаря, выпустили шестого полевого игрока и бросились на последний штурм, но спасти матч не удалось. «Нефтехимик» потерпел первое домашнее поражение после двух побед кряду.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:5 (1:2, 2:1, 0:2). Шайбы забросили: Бикмуллин (4, 29, 31) — Обидин (7), Доус (20), Плэтт (35), Мозер (45). Штраф: 8-16.

В следующем туре 17 сентября «Нефтехимик» сыграет в Нижнем Новгороде с «Торпедо».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.