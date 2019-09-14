Татарстанские артисты примут участие в XII Сибирском фестивале татарской молодежи

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). С 26 по 29 сентября в Бердске, на базе отдыха «Голубое озеро», пройдет 12-й Сибирский фестиваль татарской молодежи, сообщает пресс-служба ВКТ.

«Уже более 10 лет Сибирский фестиваль татарской молодежи является одной из самых ярких и ожидаемых площадок в татарской общественной жизни Сибири», — отмечает источник.

Чтобы принять участие в мероприятии, в город съедутся представители из более 20 городов страны и Казахстана. В заключительный день фестиваля пройдет гала-концерт в ДК им. Горького города Новосибирска, где свое творчество представят татарстанцы.

В течение трех дней будут организованы мастер-классы по вокалу, актерскому мастерству, танцам, уроки татарского языка, лекции по татарской истории, ораторскому искусству, бизнесу и проч.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что житель Тюмени Рузиль Бикиняев выпускает первый рэп-альбом, записанный на сибирско-татарском языке.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.