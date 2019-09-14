Россияне стали чаще приобретать мотоциклы

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Российский рынок новых мотоциклов продолжил рост в августе — за последний летний месяц были реализованы 1473 экземпляра, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В соотношении с прошлогодними показателями рост продаж составил 33%. Эксперты отмечают, что пик реализации новой мототехники традиционно пришелся на апрель-июнь. В августовский топ-3 вошли немецкий BMW (197), индийский Bajaj (191) и китайский Racer (182 экземпляра).

Всего за восемь месяцев этого года реализовали 11058 штук (на 39,4% больше по сравнению с прошлогодними показателями).

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