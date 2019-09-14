Перевернувшаяся фура заблокировала движение в сторону Москвы по трассе М7 в Татарстане

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Перевернувшаяся фура заблокировала проезд в сторону Москвы по трассе М7 в Татарстане, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на 774-м км трассы М7 в районе поста ДПС "Малиновка" перевернулся грузовик. У автомобиля пробит бензобак», – уточнили в МЧС.

Фура перегородила полностью все полосы движения в сторону Москвы – легковые автомобили объезжают место ДТП по проселочной дороге, для грузовиков проезд ограничен.

Прибывшие к месту ЧП сотрудники Верхнеуслонского ПСГ смысли разлитое топливо с дороги, после чего большегруз с помощью крана от АО «Татавтодор» поставили на колёса.

В результате происшествия никто не пострадал.





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