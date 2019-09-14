Исполком ВКТ не связывает розыск главы конгресса татар Тюмени с его общественной деятельностью

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Заместитель председателя исполкома Всемирного конгресса татар по работе с российскими регионами Марс Тукаев не располагает информацией о причинах объявления руководителя конгресса татар Тюменской области Нуруллы Саттарова в федеральный розыск. Об этом он сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ».

Информация об объявлении Нуруллы Саттарова в федеральный розыск в связи с подозрением в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере появилась на сайте Управления СКР по Калмыкии.

Известно, что Нурулла Саттаров является предпринимателем, руководителем конгресса татар Тюменской области.

Марс Тукаев не связывает это событие с общественной деятельностью Саттарова: «Я не имею сведений о его предпринимательской деятельности. А его работе в общественной сфере дал бы высокую оценку. Он оказывает благотворительную помощь в проведении татарских мероприятий», — сказал Тукаев.

«Вместе с бизнесменом Ринатом Насыровым они основали конкурсы „Себер йолдызы“, „Татар егете“. Для привлечения молодежи они в качестве приза выставляли вплоть до автомобиля. Также прикладывали большие усилия к тому, чтобы фольклорный фестиваль „Тугэрэк уен“ ежегодно проходил масштабно», — добавил он.

Марс Тукаев также отметил вклад Саттарова в материальное обеспечение проведения Федерального сабантуя в Тюмени в 2013 году.



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