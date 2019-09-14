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Татар-информ

14 сентября 2019, 17:31

Происшествия

ГИБДД увеличит допустимую скорость на двух участках трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск до 100 км/ч

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Происшествия

ГИБДД увеличит допустимую скорость на двух участках трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск до 100 км/ч

В связи с погодными особенностями региона изменения скоростного режима будут иметь сезонный характер.

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). На двух участках трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск увеличат скоростной режим до 100 км/ч. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«По итогам анализа аварийности и изучения дорожно-транспортной обстановки на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск до магистрали М7 "Волга" ГИБДД Татарстана были подобраны два участка, на которых условия движения позволяют ввести ограничение скорости 100 км/ч. Таким образом, с 14 сентября с 115-го по 118-го км и с 120-го по 124-го км трассы допустимая скорость движения для легковых автомобилей будет увеличена с 90 до 100 км/ч», – уточнили в ГИБДД.

На данных участках автодороги встречные потоки разделены и установлены ограждения, а также есть надземные переходы.

Стоит отметить, что в связи с погодными особенностями региона изменения скоростного режима будут иметь сезонный характер.
 

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