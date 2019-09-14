Ученые: Около 35% случаев развития рака кишечника связаны с курением и плохим питанием

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). По мнению австралийских ученых, до 35% случаев развития рака кишечника связаны с плохим питанием и курением, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Medicalxpress.

Также исследователи назвали способы профилактики заболевания. В частности, они советуют снизить количество жирного и обработанного мяса до 100 граммов в день и включить в рацион несколько продуктов.

Чтобы снизить риск появления онкологии, медики рекомендуют употреблять больше клетчатки: «Стремиться стоит к получению 30 граммов клетчатки в день. Одним из самых богатых источников пищевых волокон являются пшеничные отруби», — отмечают специалисты.

По их словам, сократить вероятность появления заболевания могут молоко, молочные продукты, а также кофе и жирная рыба. Ученые рассказали, что относительно высокая продолжительность жизни у больных была связана с ежедневным употреблением двух чашек кофе.

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