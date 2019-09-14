Абсолютный победитель международного турнира по борьбе на поясах в Казани получил путевку в хадж

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в столице РТ завершился Международный турнир по борьбе на поясах, посвященный памяти Ш. Марджани, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Торжественное открытие и предварительные схватки прошли вчера во дворце единоборств «Ак Барс». От имени муфтия РТ участников поприветствовал его заместитель Рустам хазрат Валиуллин, который и анонсировал главный приз турнира — путевку в хадж по программе официального хадж-оператора в Татарстане «ДУМ РТ Хадж».

Сегодня по итогам полуфинальныых и финальных встреч определились победители. В соревнованиях приняли участие мужчины в семи весовых категориях: 62, 68, 75, 82, 90, 100, свыше 100 кг.

Абсолютным победителем и обладателем путевки стал Габдылжалил Сулейманов.

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