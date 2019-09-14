Метшин предложил сделать Нижнекамский район РТ пилотным по реализации программы о бездомных животных

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Айдар Метшин предложил сделать Нижнекамский район Татарстана пилотным по реализации программы о бездомных животных. Об этом мэр Нижнекамска и глава района заявил сегодня на конференции татарстанской «Единой России».

Необходима комплексная программа воспитания новой культуры отношения людей к животным и реабилитации бездомных животных, подчеркнул Айдар Метшин. «Мы в Нижнекамске разработали концепцию данной программы, готовы представить ее руководству, чтобы пилотно реализовать в Нижнекамском районе, а затем транслировать на территории Татарстана», – добавил он.

По словам докладчика, в период избирательной кампании большое количество обращений в рамках встреч с жителями Нижнекамского района поступило по вопросу организации приюта для бездомных животных. «Мы изучили опыт других регионов в данном направлении. Есть положительный и отрицательный опыт. Вместе с тем четко понимаем, что сегодня наряду с решением вопросов состояния дорог, повышения доступности медицинской помощи, пришло время заниматься и этим вопросом», – отметил он.

В Казани прошла ХХХ конференция Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

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