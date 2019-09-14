Фарид Мухаметшин призвал «Единую Россию» усилить присутствие в соцсетях для связи с избирателями

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Использовать социальные сети для работы с избирателями призвал сегодня на 30-й конференции татарстанского отделения партии «Единая Россия» ее секретарь, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

По словам главы парламента, особое внимание было уделено полноценному сопровождению избирательной кампании в СМИ (78 дебатов, около 800 публикаций еженедельно). «Мы плотно работали с социальными сетями. Увидели, что огромное количество людей в соцсетях отслеживают политическую жизнь. Считаем это важным аспектом нашей работы. И продолжим активно заниматься соцсетями», — заметил он.

«Призываю не только структурные подразделения партии к этой работе, но и весь депутатский корпус, каждого из вас. Будьте на связи со своими избирателями, от вас этого ждут», — добавил Фарид Мухаметшин.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоялись 8 сентября. Партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей. Явка по Татарстану составила 70,1%, что выше, чем в среднем по России.

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