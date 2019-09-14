Фракция «Единой России» в Госсовете РТ выбрала своим руководителем Юрия Камалтынова

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Алексей Угаров). Заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», член президиума регионального политсовета партии Юрий Камалтынов избран руководителем фракции «Единой России» в республиканском парламенте шестого созыва. Решение было принято сегодня на первом заседании фракции.

Результаты голосования озвучил сегодня секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин. «Сегодня состоялось заседание президиума регионального политсовета и первое заседание фракции “Единая Россия”, на котором был избран руководителем фракции Юрий Камалтынов», — сказал Мухаметшин.

Как уточнили корреспонденту ИА «Татар-информ» в исполнительном комитете партии, кандидатура Камалтынова должна быть утверждена решением генерального совета «Единой России».

Фракция «Единой России» в Госсовете Татарстана будет состоять из 82 членов, в том числе из 38 депутатов, избиравшихся в парламент республики по одномандатным округам.

Юрий Камалтынов избрался в Госсовет РТ шестого созыва по единому избирательному округу. Ранее секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин сообщил, что готов предложить возглавить фракцию «Единая Россия» в парламенте республики Юрию Камалтынову.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.