Рамиль Тухватуллин сменит министра культуры РТ в региональном политсовете «Единой России»

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Алексей Угаров). Конференция татарстанского регионального отделения «Единой России» сегодня провела ротацию пятерых новых членов политсовета. В рамках обязательной процедуры обновления руководства партии из ее руководства выведены сразу два министра Татарстана. Фамилии замещаемых лиц озвучил руководитель исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев.

«Ротация кадров — это нормальный партийный процесс, мы говорим этим людям огромное спасибо и надеемся что мы продолжим с ними активную партийную работу», — сказал Кондратьев. Он озвучил предложение вывести из состава политсовета министра культуры РТ Ираду Аюпову, министра информатизации и связи Айрата Хайруллина, руководителя региональной общественной приемной РТ Татьяну Воропаеву, секретаря первичного отделения партии из города Чистополя Светлану Дитарову и заместителя главы Агрызского района Ришата Нурисламова.

Далее руководитель исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» озвучил новых кандидатов в региональный политсовет партии. В их число вошли народный артист РТ, актер Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала Рамиль Тухватуллин, секретарь первичного отделения «Единой России» в Аксубаевском районе Фахима Кабирова, руководитель центра поддержки гражданских инициатив Юлия Манина, исполнительный директор регионального центра в сфере контроля ЖКХ Татарстана Дмитрий Романов и заместитель главы Кайбицкого района Рамис Халялиев.

В Казани сегодня прошла конференция регионального отделения «Единой России». В ее работе приняли участие активисты партии, депутаты Госдумы России и Госсовета РТ, представители Аппарата Президента Татарстана и Правительства республики.

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