Мухаметшин: Сервис «Мой депутат» станет постоянной платформой для отчетности перед избирателями

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сервис «Мой депутат» станет постоянной площадкой для связи депутатов и избирателей. Об этом заявил сегодня на 30-й конференции регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» ее секретарь, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Глава парламента подчеркнул, что собрано огромное количество наказов, в том числе муниципального уровня. В онлайн-сервис «Мой депутат» поступило около 8,6 тыс. обращений, половина из которых от казанцев. «Планируем, что данный сервис станет постоянно действующей платформой для взаимосвязи и отчетности наших депутатов перед избирателями».

По словам Фарида Мухаметшина, в избирательный период региональное отделение партии позиционировало себя как надежный «посредник» во взаимодействии людей с властью. «Сейчас уже можно сказать, что такой подход нашел отклик у избирателя, — заметил он. — Были проведены тысячи встреч с населением, во время которых состоялся доверительный, откровенный, открытый разговор не только о достижениях, но и о проблемах, которые предстоит решать».

Председатель Госсовета добавил, что всего было проведено более 5,7 тыс. мероприятий, в том числе 840 встреч по проекту «Наш двор». «Огромный интерес был к альтернативному голосованию по анкетированию дворов. Меня радует, что обсуждение благоустройства часто выливалось в откровенный разговор об ответственном и хозяйском отношении к месту проживания. Президент эту нашу инициативу поддержал, одобрив масштабную трехлетнюю программу, которая оценивается в 50 млрд рублей. Мы приступили к ее реализации», — отметил он.

Фарид Мухаметшин также сообщил, что 25% обращений жителей связано с благоустройством, 13,3% — с состоянием дорог и 12,3% — с ЖКХ.

«Для нас крайне важно, чтобы каждое предложение нашло отражение в законе, той или иной республиканской и муниципальной программе», — заключил секретарь татарстанского отделения партии.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва прошли 8 сентября. Партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, КПРФ — 10,7%, «Справедливая Россия» — 3,96%, ЛДПР — 3,79%, «Коммунисты России» — 3,65%, «Партия пенсионеров» — 2,47%, «Партия Роста» — 1,82%.

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