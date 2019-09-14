Минкульт РФ рекомендовал татарстанским школьникам фильмы Тарковского и песни Nirvana

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Минкульт России составил перечень произведений, рекомендуемых школьникам. Культурный норматив включает в себя категории «Музыка», «Кинематограф», «Литература», «Театр», «Архитектура», «Изобразительное искусство» и «Народное искусство», он опубликован на официальном сайте ведомства.

Пилотный проект министерств просвещения и культуры стартовал с 1 сентября в восьми регионах страны, среди которых Татарстан.

Так, в список вошли такие исполнители, как Nirvana, Queen, The Beatles, Владимир Высоцкий, Борис Гребенщиков и Булат Окуджава, а также классические произведения как отечественных, так и зарубежных композиторов.

Школьникам рекомендуют ознакомиться с фильмами Андрея Тарковского, Тима Бертона, мультипликацией Хаяо Миядзаки и Федора Хитрука. Предлагаются также классические театральные постановки, оперные спектакли и балеты.

Список включает в себя живопись Виктора Васнецова, Андрея Рублева, Иеронима Босха, Леонардо да Винчи и других. В разделе «Народное искусство» школьникам предлагают ознакомиться с народными инструментами, сказками, танцами и традиционными для региона песнями.

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