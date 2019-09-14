«Девять лет без пожаров»: Накануне Дня работников леса наградили лучших лесоводов Татарстана

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников леса, прошло 14 сентября в Казани в ГТРК «Корстон» с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина и начальника Департамента лесного хозяйства по ПФО Александра Орнатского.

«От всей души хочу поздравить работников отрасли с профессиональным праздником. В век информационных технологий лес был и остаётся одним из важнейших природных ресурсов, бесценным богатством нашей страны. Понимая роль “зеленого золота”, мы не всегда видим проводимую работу по сохранению и приумножению лесных массивов. Однако специалистами лесной отрасли ежедневно прикладываются гигантские усилия по воспроизводству лесов, их охране от пожаров, незаконных рубок, защите от вредителей и болезней», — сказал Алексей Песошин на праздничном мероприятии, обращаясь к собравшимся в зале лесоводам.

Леса Татарстана занимают площадь более 1 млн 271 тыс. га. Сотрудники Минлесхоза РТ комплексно подходят к управлению лесным комплексом и реализации государственной политики в области лесных отношений. В республике ежегодно проводятся работы по лесовосстановлению на площади около 2,5 тыс. га, закладываются защитные лесные насаждения на площади более 2 тыс. га, выращивается качественный посадочный материал в объеме более 30 млн штук.

«Отдельно следует отметить работу по охране лесов от пожаров. К счастью, лесных пожаров в 2019 году допущено не было, и это уже не первый год», — подчеркнул в своём выступлении Премьер-министр РТ.

Алексей Песошин поздравил представителей отрасли лесного хозяйства Татарстана с профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженный труд на благо республики.

«Более полувека в нашей стране отмечается профессиональный праздник — День работников леса. Сегодня перед лесной отраслью стоят новые и сложные задачи. В рамках реализации нацпроекта “Сохранение лесов” идёт массовое техническое перевооружение отрасли, закупается новая лесопатрульная, лесопожарная, лесохозяйственная техника. Регионы получили из федерального бюджета в этом году почти 1,5 млрд рублей на реализацию нацпроекта. Большая часть этих средств — 1,2 млрд рублей пошла на техническое перевооружение», — сообщил начальник Департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский.

Гость отметил, что республике на протяжении девяти лет удаётся избегать пожаров в лесном фонде и следующий год должен стать юбилейным. Татарстан — в числе регионов-лидеров, осуществляющих санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах. Здесь проводятся массовые акции по расчистке зеленых насаждений от мусора и посадке саженцев новых деревьев. Начальник Департамента лесного хозяйства по ПФО поздравил собравшихся в зале сотрудников лесного хозяйства с праздником и поделал удачи в дальнейшей работе.

«Поздравляю всех с профессиональным праздником, желаю счастья, благополучия и новых успехов. Фундамент нашей работы был заложен ветеранами отрасли. Этот фундамент стал залогом нашего успеха сегодня. Лесники республики будут достигать новых успехов», — сказал в своём заключительном выступлении министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

15 сентября в России отмечают День работников леса. Этот профессиональный праздник объединяет более 2,6 тыс. татарстанцев, которые выполняют непростую работу по охране, защите и воспроизводству лесов, обеспечению рационального и непрерывного пользования лесными ресурсами. На торжественном мероприятии в «Корстоне» лучшим лесоводам были вручены государственные и правительственные награды.

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