Четверо жителей Казани попались полицейским, пытаясь вынести из магазина Чебоксар еду и алкоголь

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Трое парней и одна девушка из Казани попались полицейским, пытаясь вынести из магазина Чебоксар еду, косметику и алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

«В выходной день полицейский заметил молодых людей, пробежавших с продуктами мимо кассы магазина самообслуживания по улице Тукташа в Чебоксарах. Приметы легковушки, на которой им удалось скрыться, полицейский передал в дежурную часть», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Машину злоумышленников удалось задержать сотрудникам ГИБДД на Ярославской улице. В багажнике авто лежало большое количество еды, алкоголя, косметики и бытовой химии. Как выяснилось, задержанные трое парней и одна девушка (жители Казани) за сутки успели совершить 10 краж из магазинов Чебоксар.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям как в Чувашии, так и в других регионах.



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