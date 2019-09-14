Марат Ахметов: На ярмарках по реализации сельхозпродукции цены будут ниже, чем в торговых сетях

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В республике с сегодняшнего дня начались ставшие традиционными сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов на республиканском совещании в Доме Правительства республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел сегодня Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Как уточнил глава Минсельхозпрода РТ, сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться еженедельно по субботам до 28 декабря.

«Как и в прошлые годы, в Казани задействованы 15 площадок, две – в Набережных Челнах и две – в Зеленодольском районе», – рассказал Марат Ахметов. По словам министра, на этих ярмарках продукция будет реализовываться на 20 – 25% дешевле, чем в торговых сетях.

Марат Ахметов обратился к главам муниципальных районов с просьбой держать высокую планку по организации ярмарок, как и в предыдущие годы. Министр заметил, что компенсация затрат и поощрение сельхозтоваропроизводителей, участвующих в ярмарках, в текущем году также сохранятся.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в Минсельхозпроде РТ, на ярмарках сельхозпроизводители реализуют широкий ассортимент продовольственных товаров: мясо и мясопродукты, картофель, капусту, лук репчатый, морковь, свеклу столовую и другие овощи, колбасные изделия, сыры, муку, макаронные изделия, крупы, мёд, масло сливочное, куриные яйца, молоко и молочные продукты и прочие продукты питания.

По словам заместителя начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Анатолия Никитина, на торговых площадках Казани, Набережных Челнов и посёлка Октябрьский Зеленодольского района в период с 24 марта по 28 апреля и с 15 сентября по 29 декабря 2018 года было организовано 22 ярмарочных дня.

«В прошлом году на торговые площадки вышеназванных населенных пунктов было завезено продукции сельского хозяйства на общую сумму более 1,3 млрд рублей», – отметил собеседник агентства.

В том числе было завезено говядины 1,2 тыс. тонн, свинины – 366 тонн, баранины – 69 тонн, птицы – 621 тонна, молока разливного – 942 тонны, масла сливочного – 320 тонн, сыров – 136 тонн, сахарного песка – 1,2 тыс. тонн, муки – 897 тонн, крупы – 465 тонн, куриных яиц – 16,1 млн штук, картофеля – 9,2 тыс. тонн, овощей – 5,3 тыс. тонн, уточнил Анатолий Никитин.

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