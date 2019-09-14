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Татар-информ

14 сентября 2019, 13:24

Политика

Фарид Мухаметшин возглавит Госсовет РТ нового созыва

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Политика

Фарид Мухаметшин возглавит Госсовет РТ нового созыва

Фото: Владимир Васильев

Партия «Единая Россия» победила на выборах в парламент республики, получив свыше 72% голосов избирателей.

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Алексей Угаров). Председатель Госсовета РТ, секретарь татарстанского регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин сохранит пост руководителя парламента республики нового, шестого созыва. Решение было принято сегодня на конференции регионального отделения партии.

Кандидатуру Фарида Мухаметшина предложил глава Лаишевского района Михаил Афанасьев. «Фарид Мухаметшин очень опытный политик, безусловный лидер, прошу поддержать», — сказал Афанасьев. В ходе конференции также была выдвинута кандидатура главы Спасского района Камиля Нугаева.

Конференция поддержала кандидатуру секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», хотя сам он проголосовал за своего оппонента. «Я голосую за Камиля Нугаева», — сказал Мухаметшин, опуская бюллетень в урну.

В Татарстане 8 сентября состоялись выборы депутатов Госсовета республики шестого созыва. По последним данным, партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, КПРФ — 10,7%, «Справедливая Россия» — 3,96%, ЛДПР — 3,79%, «Коммунисты России» — 3,65%.

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