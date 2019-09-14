Корейская автоколонна прибыла в Казань проездом из Сеула в Москву

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Казань из Екатеринбурга прибыла колонна автомобилей Международной автомобильной экспедиции «Зов предков».

10 внедорожников «Хюндай», «Вольво», ВМВ и «Пежо» совершают автопробег по маршруту Москва — Ташкент — Нур-Султан — Улан-Батор — Пекин — Пхеньян — Сеул — Москва.

Пробег организовала корейская диаспора в России, поэтому и большая часть транспортных средств была предоставлена известным корейским производителем. БМВ выделил свой внедорожник берлинскому фотографу, чьи работы хорошо известны как на Юге, так и на Севере Корейского полуострова. Немецкий коллега стал полноценным участником экспедиции.

Встречали корейскую колонну на Ярмарочной площади Казани представители республиканской Ассамблеи дружбы народов, объединяющей в своих рядах 38 национальных субъектов. От имени своего председателя, известного в республике коллекционера советских автомобилей, в гараже которого в отличном состоянии находятся легендарные ГАЗ-21, ГАЗ-69 и «Победа», Председателя Госсовета Фарида Мухаметшина автопутешественников приветствовали казанские корейцы.

По словам участников трансазиатского рейда, самые сложные участки пути были в Казахстане, чьи дороги стоили всех четырех колес крепкому вроде бы и точно новенькому БВМ — пришлось менять.

В каждом городе участники пробега непременно встречаются с представителями местной корейской диаспоры. В Казани гости города посетили Кремль с экскурсией.

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