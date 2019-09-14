Колыбель, беседка и медведь из дерева: что показали Песошину на выставке лесники Татарстана

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Выставку достижений лесного хозяйства РТ, организованную в рамках празднования Дня работника леса в ГТРК «Корстон» в Казани, посетили сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин и начальник Департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский. На выставке была представлена продукция, производимая лесхозами республики.

«На базе средней общеобразовательной школы Арского района школьное лесничество существует с 1969 года, в этом году нам исполнилось 50 лет. Наше школьное лесничество занимается теоретической подготовкой ребят. Мы рассказываем им о воспроизводстве лесных ресурсов, об использовании и охране леса», — рассказала руководитель Арского школьного лесничества Ферая Гайнанова.

На выставку представители Арского школьного лесничества привезли «чудеса из бересты» — матрешки, шкатулки, жар-птицы и другие поделки из березы. Также были представлены дипломы ребят за победы на различных республиканских и всероссийских конкурсах.

«В этом году силами юных лесоводов мы собрали более 1200 кг рябины для зимующих птиц для реализации на школьных ярмарках. С 5 октября у нас стартует “Неделя леса” по посадке лесов», — отметила участница выставки.

Беседки, резные скамейки, скворечники, кормушки для птиц, часы, кухонную утварь и другие сувениры из дерева представили на выставке представители Мамадышского лесничества. В этом году вдоль федеральной автомобильной дороги сотрудники лесничества поставили четыре беседки для отдыха путников и автомобилистов.

«Мы изготавливаем по заказам школ и детских садов деревянные мельницы и колодцы. У нас есть умелец Булат, он вырезает из дерева всевозможные фигуры орлов, медведей, зайцев», — рассказала инженер лесопользования Мамадышского лесничества Розалия Галимуллина.

На выставке достижений лесного хозяйства Республики Татарстан также были представлены дары леса — орехи, ягоды, варенье из шишек, чаи, мёд с лесных пасек. Здесь была организована выставка фотографий заслуженных работников лесного хозяйства Татарстана, были представлены современные системы мониторинга за лесными пожарами и системы цифрового управления лесным хозяйством.

15 сентября в Российской Федерации традиционно отмечают День работников леса. Этот профессиональный праздник объединяет более 2,6 тыс. татарстанцев, которые выполняют непростую работу по охране, защите и воспроизводству лесов, обеспечению рационального и непрерывного пользования лесными ресурсами.

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