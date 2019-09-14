Синоптики Татарстана предупредили о сильном ветре

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Ночью и днем завтра, 15 сентября, в Татарстане и в Казани в частности ожидается сильный ветер, предупреждает Гидрометцентр республики.
Порывы западного ветра усилятся до 17 м/с.
(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Ночью и днем завтра, 15 сентября, в Татарстане и в Казани в частности ожидается сильный ветер, предупреждает Гидрометцентр республики.
Порывы западного ветра усилятся до 17 м/с.
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Культурный норматив включает в себя категории «Музыка», «Кинематограф», «Литература», «Театр», «Изобразительное искусство» и другие.
Мэр Нижнекамска заявил о готовности представить руководству Татарстана концепцию разработанной программы.
Порывы ветра усилятся до 17 м/с.
Секретарь татарстанского отделения «Единой России» назвал работу с соцсетями «важным аспектом».
Фракция партии власти в Госсовете Татарстана будет состоять из 82 членов.
Конференция татарстанской «Единой России» провела ротацию кадров в руководстве регионального отделения.
В Казани прошла 30-я конференция татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».
В республике сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться еженедельно по субботам до 28 декабря.
Сотрудников лесной отрасли с профессиональным праздником поздравили Алексей Песошин и Александр Орнатский.
Полицейские проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям как в Чувашии, так и в других регионах.
Пробег организовала корейская диаспора в России.
Партия «Единая Россия» победила на выборах в парламент республики, получив свыше 72% голосов избирателей.
В Казани накануне Дня работника леса открылась выставка достижений лесного хозяйства РТ.
Самая высокая урожайность среди инвесторов в ООО «АПК Продпрограмма», где с каждого гектара получают более 47 ц зерна.
Нуруллу Саттарова подозревают в даче взятки в особо крупном размере.
Мероприятие прошло на площадке перед ГБКЗ им. Сайдашева.
За звание лучшего следователя боролись 95 сотрудников внутренних дел из всех регионов страны.
Жители республики стали чаще обращаться к властям по вопросам ЖКХ.
После завершения уборки кукурузы урожайность зерновых по республике может составить не менее 30 ц/га.
Ирек Файзуллин доложил о ходе строительства и капремонта в республике.
Дискуссия поддерживает интерес к книге «Зулейха открывает глаза», считает писательница.
В Казани открылся семинар лауреатов премии Ага Хана в области архитектуры.
В октябре российская писательница презентует свой роман о немцах Поволжья в Германии.
Говядина должна стоить 280 – 320 рублей, свинина – 220 рублей, баранина – 350 рублей, яйца отборные – 55 рублей, яйца первой категории – 50 рублей.
Сроки выхода фильма неизвестны, подписан только договор с режиссером, поделилась писательница.