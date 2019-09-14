Глава конгресса татар Тюмени вместе с сыном объявлены в розыск

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Президент конгресса татар Тюменской области Нурулла Саттаров вместе с сыном Маратом Саттаровым объявлены в розыск, сообщает СУ СК России по Республике Калмыкия.

«В производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия находится уголовное дело, возбужденное в отношении Нуруллы Саттарова, по факту дачи взятки должностному лицу, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», – уточнили в следкоме республики.

Кроме того, в отношении Саттарова-младшего возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Оба подозреваемых скрылись от следствия и на данный момент находятся в розыске.



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