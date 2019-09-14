Песошин вручил лесникам ключи от новой техники в честь Дня работников леса

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил ключи от новой лесопатрульной, лесозаготовительной и лесопожарной техники подведомственным учреждениям Минлесхоза республики, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Мероприятие, приуроченное ко Дню работников леса, прошло на площадке перед ГБКЗ им. Сайдашева. С утра здесь выстроились автомашины ВАЗ-21214, вахтовые автомобили УАЗ-2206, малые лесопатрульные комплексы УАЗ-390945, универсальные лесопожарные комплексы УЛПК-4П, автоцистерны АЦ-3,0-40 (ГАЗ-33086), автоцистерны АЦ-3,0-40 (КАМАЗ-43502), тракторы Беларус-82.1 с трелевочным оборудованием, универсальные фронтальные погрузчики Амкодор-352Л, сортиментовозы на базе КАМАЗ-43118 с гидроманипулятором и прицеп-роспуском.

Премьер-министр передал ключи руководителям-лесничим и директорам лесхозов. «Эта техника закуплена в рамках национального проекта “Экология” и за счет средств республиканского бюджета. Всего лесничествам и лесхозам передается 72 единицы техники — лесопатрульной, лесопожарной и лесозаготовительной. Она будет использоваться для патрулирования лесов, оперативной доставки людей и оборудования к местам возгораний и в целом для работ по охране, защите и использованию лесов», — рассказал он.

В лесном хозяйстве республики работают более 2,6 тыс. человек. Алексей Песошин поблагодарил их за труд и рациональное использование лесных ресурсов.

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