Марат Ахметов: Среди инвесторов по валовому сбору зерна лидирует компания «Агросила»

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В республике среди инвесторов АПК самый большой намолот зерна имеет АО «Агросила». Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Анализируя показатели урожайности зерновых культур на полях инвесторов, Марат Ахметов отметил, что эти показатели сильно отличаются.

Самые высокие результаты по урожайности показывают ООО «АПК Продпрограмма» – 47,7 ц/га с намолотом 87 тыс. тонн зерна, АО «Агросила» – 39,8 ц/га с намолотом 414 тыс. тонн и ООО «Сервис-Агро» – 34,7 ц/га с намолотом 36 тыс. тонн.

В числе инвесторов, у которых самые низкие показатели урожайности, глава Минсельхозпрода РТ назвал АО «КВ Агро» – 24,1 ц/га, ООО «Союз-Агро» – также 24,1 ц/га и АО «Рацин» – 26,2 ц/га.

«Наши два крупных холдинга "Агросила" и "Ак Барс" имеют примерно одинаковую площадь зерновых – 113 тыс. га и 116 тыс.га соответственно. Но "Агросила" имеет валовку на целых 100 тыс. тонн больше», – отметил министр, добавив, что такие примеры можно привести еще дальше.

Глава профильного министерства считает, что улучшение результатов работы отстающих хозяйств – это резерв роста отрасли земледелия республики.

Задача сельхозформирований – в зимний период совместно с Минсельхозпродом РТ провести глубокий анализ результатов уборочной кампании и разработать для себя адаптированную технологию возделывания сельскохозяйственных культур с учетом упущений текущего года, отметил министр.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в Татарстане намолочено 4,2 млн тонн зерна – на полмиллиона тонн больше, чем в 2018 году.

Подробнее: https://www.tatar-inform.ru/news/2019/09/14/662405/

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