Ирек Файзуллин назвал число татарстанцев, оплачивающих ЖКУ онлайн

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане услуги ЖКХ онлайн оплачивают 50,3% граждан, заявил глава Минстроя республики Ирек Файзуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Татарстана провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Министр также рассказал, что татарстанцы стали чаще обращаться к властям по вопросам ЖКХ — с начала года поступило 12,8 тыс. обращений, это на 1,2 тыс. больше, чем за тот же период 2018-го. 68% обращений касаются содержания домового имущества, 10% — оплаты ЖКУ.

По состоянию на 1 сентября уровень собираемости платежей за услуги ЖКХ составляет 99,6%, тогда как среднегодовой уровень — 98,3%.

В некоторых районах Татарстана есть задолженность по оплате ЖКУ — например, Верхнеуслонский и Агрызский, где она составляет более трех месяцев.

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